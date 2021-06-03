لبنان

خطار جال على مراكز الدفاع المدني في الجنوب: لجهوزية تامة في مواجهة الحرائق

Lebanon 24
03-06-2021 | 10:53
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 زار المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، منطقة الجنوب والمراكز الإقليمية للدفاع المدني في صور والنبطية وصيدا، والتقى الموظفين والمتطوعين وأعطى توجيهاته ب "ضرورة البقاء بجهوزية تامة، لاسيما مع بداية موسم الحرائق، لتلبية نداءات المواطنين بالسرعة المطلوبة وإنقاذ الثروة الحرجية من أي خطر داهم"، منوها ب"الجهود التي يقوم بها المسؤولون في كافة المناطق للحؤول دون أي تقصير في أداء الواجب الإنساني الملقى على كاهل عناصر الدفاع المدني". واثنى على "مناقبيتهم والتزامهم بتلبية نداءات الإغاثة، فور ورودها بالرغم من الأزمات الخانقة التي تمر بها البلاد".
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