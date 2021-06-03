"مدكو" تنفي خبراً منسوباً الى الوكالة الوطنية للاعلام

تتناقل بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا منقولًا عن الوكالة الوطنية للإعلام مفاده: "إن الإدارة المركزية لشركة مدكو للمحروقات تقفل جميع محطاتها في لبنان". تنفي إدارة شركة مدكو للمحروقات هذا الخبر جملةً وتفصيلًا، الذي لم تنشره أصلًا الوكالة الوطنية للإعلام، حيث أن جميع محطات مدكو وفينيسيا غير مقفلة، ويتم مزاولة العمل فيها كالمعتاد.