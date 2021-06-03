لبنان

3 جرجى في حادث سير على طريق عام حلبا

Lebanon 24
03-06-2021 | 11:08
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وقع حادث سير بين سيارتين على طريق عام حلبا قرب مفرق بلدة بقرزلا في عكار ما أدّى إلى سقوط 3 جرحى عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على نقلهم إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا للعلاج.
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حادث سير

حلبا

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