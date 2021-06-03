لبنان

اختتام تمرين “LEBANON WIDE” في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

Lebanon 24
03-06-2021 | 11:23
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اختُتم اليوم في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان تمرين “Lebanon Wide” الذي يحاكي مواجهة أزمة على الصعيد الوطني باستخدام قسم المشبه التكتي “SOULT”، بحضور نائب رئيس الأركان للتخطيط العميد الركن زياد الهاشم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسيد Jean-François Guillaume ممثلاً السفارة الفرنسية في لبنان، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين. شاركت في هذا التمرين وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني ومنظمتي UNRWA وUNHCR بالإضافة إلى عدد من الخبراء والضباط الفرنسيين.
وقد جال العميد الركن الهاشم على غرفة عمليات قيادة التمرين وغرف عمليات الوحدات المشاركة فيه حيث استمع إلى إيجاز عن مهماتها، وأثنى على الحرفية والمهنية العالية وجهوزية الوحدات وقدرتها على التخطيط للعمليات وإدارة الأزمات وتنفيذ المهام الموكلة إليها.
ويهدف هذا التمرين إلى تقييم قدرات الوحدات العملانية لتنسيق المهمات مع القوى الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والدولي خلال الأزمات.
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