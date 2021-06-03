فهمي استقبل نظيره القبرصي: نسقنا بأمور الساحل

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي بعد ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس، وبحث معه في ملفات عدة وفي العلاقات بين البلدين على المستويات كافة.وعلى الاثر، قال فهمي: "أرحب بمعالي وزير داخلية جمهورية قبرص، اذ تم التنسيق بأمور عدة تهم البلدين من الساحل اللبناني الى قبرص وبالعكس، بالاضافة الى بعض الامور الداخلية التي تهم البلدين، وتمت الموافقة على تنسيق موضوع المساعدات القبرصية الى لبنان لناحية العتاد للدفاع المدني وللقوى الامنية ولوزارة الداخلية. ونحن مستعدون دوما للتنسيق مع كل الدول الصديقة بهذا الشأن".من جهته، قال الوزير القبرصي: "بلدانا متقاربان في كل المجالات، ويجب العمل في الاطر المشتركة لمساعدتهما وتطوير النمو لما فيه مصلحة شعبينا. ووجهت دعوة الى الوزير فهمي لزيارة قبرص لمتابعة المحادثات الثنائية التي بدأت بين الجانبين خدمة للبلدين، متمنيا الاستقرار والرخاء للشعب اللبناني".وتبادل الجانبان الهدايا التذكارية.وقدم مدير مكتب وزير الداخلية العميد محمد الشيخ شرحا وافيا حول منصة Impact الخاصة بكورونا.