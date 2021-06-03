لبنان

حريق داخل احد الافران على طريق عام تعلبايا... هذا ما جرى

Lebanon 24
03-06-2021 | 11:31
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 اندلع حريق داخل احد الافران على طريق عام تعلبايا، وعملت عناصر الاطفاء التابعة لمركزي قب الياس وبرالياس في الدفاع المدني على اخماد النيران، واقتصرت الاضرار على الماديات.
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