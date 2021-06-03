لبنان

عداد كورونا يواصل تراجعه... كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
03-06-2021 | 18:44
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي ،تسجيل 165 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 541009، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة.
 
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