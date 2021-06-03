لبنان

السفيرة الفرنسية من الجنوب: ملتزمون تجاه لبنان

Lebanon 24
03-06-2021 | 18:58
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اكدت سفيرة فرنسا في لبنان  أن غاريو  خلال زيارة قامت بها الى الجنوب على "التزام بلادها تجاه لبنان والقطاع التربوي فيه على المدى الطويل، ورأت ان المستقبل في لبنان يبدأ في المدرسة عبر الاجيال الصاعدة مهما كانت انتماءاتها، لذا، يجب ان يكون لديها مهن تستطيع ممارستها. وقالت" لطالما كان القطاع التربوي في لبنان متميزا واللبنانيون في أنحاء العالم كافة يبرعون بمواهبهم".

واضافت"لقد شعرنا بأن هذا القطاع مهدد بالخطر في لبنان نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي، لذلك فان فرنسا ستولي اهتماما اكبر للقطاع التربوي الذي ينشىء الاجيال الصاعدة، ويهمها التعامل مع القطاع التربوي وخصوصا في جنوب لبنان، وسيكون لنا زيارة ثانية ليومين. ونأمل ان تكون المساعدات اكثر من ذلك بكثير
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