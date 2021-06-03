لبنان

بسبب "تلطيش فتاة"... طعنات سكين وإطلاق نار وجرحى في عكار

Lebanon 24
03-06-2021 | 19:09
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وقع إشكال فرديّ فجر يوم الخميس في بلدة رحبة في عكّار بين عدد من شبان من حلبا ورحبة تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء وسقوط 3 جرحى من رحبة أصيبوا بطعنات من السكاكين نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

و يعود سبب الإشكال على خلفيّة "تلطيش فتاة".
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