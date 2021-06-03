بسبب "تلطيش فتاة"... طعنات سكين وإطلاق نار وجرحى في عكار

وقع إشكال فرديّ فجر يوم الخميس في بلدة رحبة في عكّار بين عدد من شبان من حلبا ورحبة تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء وسقوط 3 جرحى من رحبة أصيبوا بطعنات من السكاكين نقلوا على أثرها إلى أحد مستشفيات المنطقة للعلاج، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".و يعود سبب الإشكال على خلفيّة "تلطيش فتاة".