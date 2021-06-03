لبنان

شاحنة تسقط حمولتها على أوتوستراد الصفرا باتجاه جبيل...هكذا بدا المشهد

Lebanon 24
03-06-2021 | 19:30
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سقطت حمولة شاحنة على أوتوستراد الصفرا باتجاه جبيل مما أدى إلى زحمة سير خانقة في المحلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
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