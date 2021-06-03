رابطة الأساسي تتحدث عن الامتحانات الرسمية...هذا ما أكدته

استعرضت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان خلال اجتماع عبر تطبيق zoom "فحوى اجتماعها مع وزير التربية الذي أكد أن الإمتحانات الرسمية قائمة وبمواعيدها المحددة وفقا للمذكرة الصادرة عن المدير العام للتربية، بالرغم من المعوقات التي تواجه التلامذة والتي استعرضها الوفد أمام الوزير"، آملة من زملائها المديرين والمعلمين بـ"بذل الجهود المضاعفة امام أبنائنا التلامذة ليتمكنوا من خوض هذا الاستحقاق وتكليله بالنجاح".كما تم "استعراض للكلفة المالية المتوجبة على الدول المانحة وآلية دفع المستحقات للمعلمين والمساهمات لصناديق المدارس لدوام بعد الظهر، وبعد المتابعة الحثيثة والمستمرة مع المعنيين عن الملف في وزارة التربية افدنا أن تحويلها سيكون قريباً، لذلك تدعو الرابطة الزملاء في الدوام بعد الظهر إلى العوده يوم الإثنين المقبل إلى التعليم المدمج وفقا للقرار110/2021".