لبنان

إعلام الوطني الحر: باسيل وبستاني تقدما بشكوى بحق قبيسي والامين بجرم تزوير واستعمال المزور

Lebanon 24
03-06-2021 | 12:44
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" البيان الآتي: "بعد أن أقدما خلال حلقة برنامج "يسقط حكم الفاسد" تاريخ 28/5/2021 على تحريف الحقيقة في الوقائع والبيانات موضوع التسجيل الصوتي بين فاضل رعد ورالف فيصل وحذف كلمة tension وتغييرها واستبدالها بكلمة كمشن comission وتفسير العبارة المذكورة بشكل محور ومزور على أنها عمولة سمسرة، تقدم كل من رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل والوزيرة السابقة ندى البستاني اليوم بشكوى لجانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بحق الاعلاميين رياض قبيسي وهادي الامين بجرم تزوير واستعمال المزور، وسجلت الشكوى تحت رقم 6644/ش، وقد أحيلت إلى المفرزة القضائية للتحقيق بها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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