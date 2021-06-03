تيار المستقبل: "الوطني الحر" يواصل إمعانه في قلب الحقائق

صدر عن هيئة شؤون الإعلام في "تيار المستقبل" البيان الآتي: "يواصل "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل امعانه في قلب الحقائق وتحريف الوقائع وبث الاضاليل عبر بياناته، وآخرها بيان اللجنة المركزية للاعلام فيه.ان اتهام "التيار الوطني الحر" ل"تيار المستقبل" بالسلبية والشتيمة والمس بالكرامات كلام مردود له ولكل قياداته، التي لم تقصر يوماً في بث الأضاليل بشأن الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس سعد الحريري، وكل ما يمت للحريرية الوطنية بصلة.ليت "التيار الوطني الحر" يكف عن التمسكن وادعاء المظلومية والصبر، واللبنانيون يشهدون على المس بكرامة الرئيس المكلف سعد الحريري في أكثر من محطة، كما يشهدون على ترفع الرئيس المكلف عنها من أجل كرامة كل اللبنانيين الذين ينتظرون تشكيل حكومة مهمة تنقذهم من جهنم التي يأخذونا إليها، بربطهم مصالح كل اللبنانيين بمصالح شخصية وضيقة لرئيسهم جبران باسيل.إن محاولة ذر الرماد في العيون وتصوير ان الجميع ينتظر جواباً من الرئيس المكلف هو كلام كاذب، والجواب الوحيد الذي ينتظره الرئيس نبيه بري رداً على مبادرته هو من جبران باسيل، كما اجمعت كل وسائل الاعلام.ان تمنين اللبنانيين وتربيحهم جميلة من قبل جبران باسيل بتخصيصه وقته الثمين لاجتماعات لحل العراقيل لا تنطلي على أحد، فكيف لمن يضع العراقيل في وجه كل المبادرات أن يقدم نفسه صانعا للحلول، التي للمناسبة، وكما تبين في كل الاجتماعات، تبدأ وتنتهي بشخصه، وكيفية اعادة الاعتبار لحضوره السياسي على المسرح الحكومي.ان "تيار المستقبل" حريص جداً على لغة الحوار، مهما ارتفعت أصوات النشاز، وجل ما يقوم به في بياناته وضع الامور في نصابها الوطني والدستوري، بعيداً عن النصاب الشخصي والطائفي الذي يريده باسيل ومن معه، مهما اجتهدوا في ذلك يائسين، "يخيطوا بغير مسلة".