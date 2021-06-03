لبنان

كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما

Lebanon 24
03-06-2021 | 17:59
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غرق شابان عند المسبح الشعبي في صيدا، وقد عمل فوج الإنقاذ الشعبي على إنقاذ شاب يدعى م.ص. ١٧ سنة ونقله إلى مستشفى لبيب الطبي، بينما نقل الصليب الأحمر الشاب ب.ب. ١٧ سنة إلى مستشفى لبيب الطبي أيضاً لتلقي العلاج.
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مسبح صيدا

غرق

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