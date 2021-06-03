لبنان

المرصد القانوني: ننوه بجهود القاضيتين عبدالله والخوري في مسار الحل العادل بين الطلاب وجامعاتهم

Lebanon 24
03-06-2021 | 13:03
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أصدرت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) وأصدرت البيان الآتي:

"مؤسف أن ينحر مبدأ استقلالية السلطة القضائية بمباركة ومشاركة بعض قضاتنا الكبار تارة عبر مجاراة التمنيات السياسية وإصدار إشارات لملاحقات غوغائية وطوراً عبر تنفيذ إستدعاءات سياسية بالحضور.
مقابل هذه الصورة القاتمة  ثمة فسحات أمل يتم تجسيدها من خلال جهود جبارة يتم تسطيرها من قضاة يتمتعون بالإستقلالية ومن دون ضوضاء إنصافاً للعدالة وشباب لبنان.
وستذكر الصروح العلمية والحركة الطالبية القاضيتين رولا عبد الله وسالي الخوري لأنهما ظهّرتا معنى التفاني في أداء رسالة العدالة وبذلتا وقتاً مضنياً وجهوداً جبارة لتكريس صورة وضاءة للقضاء الذي يسعى لحل النزاعات الشائكة صُلحاً، وقد عَبَر الفريق القانوني في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد نصف الطريق نحو الحل العادل الحبي للطلاب بتضافر الجهود مع الفريق القانوني للجامعة اللبنانية الأميركية LAU، ونأمل أن يتم تتويج هذا الجهد بحل نهائي قريباً، وأن ينسحب هذا المسار التفاوضي نحو طلاب الجامعة الأميركية في بيروت AUB".
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