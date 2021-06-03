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لبنان
لأهالي طرابلس...احذروا جيداً طريق العمري
Lebanon 24
03-06-2021
|
20:09
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لفتت مندوبة "لبنان 24" إلى ضرورة توخي الحذر والتروي أثناء القيادة تجنباً للانزلاق ولحوادث السير نتيجة تسرب مادة الزيت على طريق العمري نزولاً وصعوداً - القبة طرابلس.
وتعرض عدد من السيارات والدراجات النارية للانزلاق نتيجة تواجد الزيت بكثافة على الأرض في المحلة المذكورة.
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