لجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ تدعو لمواكبتها...هذا ما سيحصل في 4 حزيران

دعت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت لمواكبتها بوقفتها الشهرية يوم الجمعة ٤ حزيران عند الساعة الرابعة والنصفالمكان: مقابل إهراءات بيروت قرب تمثال المغترب في باحة الشهداء.برنامج الذكرى:من الساعة ٤:٣٠ حتى ال ٥:٣٠ كتابة كلمات لعوائل الشهداء لضحاياهم على حائط الرسومات.الساعة ٥:٣٠ بيان لجنة عوائل الشهداء تضاء بعدها الشموع وتقام الصلوات لأرواح الضحايا عند الساعة ٦:٠٧ بتوقيت التفجير الآثم.عند الساعة ٦:٣٠ يتوجه عوائل الشهداء للمشاركة بحفل التكريم الذي تقيمه جمعية معا قرب مبنى الMTC واستلام كتاب رماد حي الذي يروي قصص شهدائهم.