لبنان

لجنة عوائل شهداء تفجير المرفأ تدعو لمواكبتها...هذا ما سيحصل في 4 حزيران

Lebanon 24
03-06-2021 | 13:16
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دعت لجنة عوائل شهداء تفجير مرفأ بيروت لمواكبتها بوقفتها الشهرية يوم الجمعة ٤ حزيران عند الساعة الرابعة والنصف 
المكان: مقابل إهراءات بيروت قرب تمثال المغترب في باحة الشهداء.
برنامج الذكرى:

من الساعة ٤:٣٠ حتى ال ٥:٣٠ كتابة كلمات لعوائل الشهداء لضحاياهم على حائط الرسومات.
الساعة ٥:٣٠ بيان لجنة عوائل الشهداء تضاء بعدها الشموع وتقام الصلوات لأرواح الضحايا عند الساعة ٦:٠٧ بتوقيت التفجير الآثم.
عند الساعة ٦:٣٠ يتوجه عوائل الشهداء للمشاركة بحفل التكريم الذي تقيمه جمعية معا قرب مبنى الMTC واستلام كتاب رماد حي الذي يروي قصص شهدائهم.
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