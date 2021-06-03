لبنان

يمق: شاحنات تحاول رمي النفايات عند أطراف طرابلس سنعمل على توقيفها

Lebanon 24
03-06-2021 | 13:20
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 قال رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق: "ان كاميرات المراقبة لبلدية طرابلس رصدت توافداً لشاحنات محملة بالنفايات من مناطق مجاورة بعيدة او قريبة، وهي تحاول رمي نفاياتها سراً على أطراف المدينة أوفي أراض غير مأهولة".

أضاف: "إننا نحذر أصحاب الشاحنات من مغبة التمادي بهذه المخالفة، لأننا سنعمل على توقيفها ومصادرتها، ونطلب من المواطنين الكرام توقيف أي شاحنة تحمل نفايات تمر في شوارع المدينة، وإعلام القوى الأمنية بذلك، ونحذر من أن يكون مصير هذه النفايات مكب إتحاد بلديات الفيحاء في طرابلس الذي يخضع لسلطة الاتحاد وشركة لافاجيت".

كما حذر يمق "كل من يرسل هكذا شاحنات من متعهدين أو بلديات، ونؤكد بأننا سنتخذ كل التدابير التي تحمي طرابلس وأهلها، وسنعلم القوى الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وحق اصحاب الشاحنات وصولاً إلى حجز الشاحنات، والتقدم بشكوى قضائية حسب الأصول لردع كل من تسول له نفسه الاخلال بالأمن البيئي في طرابلس الفيحاء".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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