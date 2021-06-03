أقدم عدد من الشبان ليلاً على قطع تقاطع إيليا بشكل جزئي بحاويات النفايات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقرار المصرف المركزي المتعلق بأموال المودعين.