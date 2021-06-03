لبنان

قطع تقاطع إيليا بشكل جزئي

Lebanon 24
03-06-2021 | 14:20
A-
A+
Doc-P-829806-637583522630418781.jpg
Doc-P-829806-637583522630418781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم عدد من الشبان ليلاً على قطع تقاطع إيليا بشكل جزئي بحاويات النفايات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وقرار المصرف المركزي المتعلق بأموال المودعين.
مواضيع ذات صلة
تم قطع طريق العبدة الساحلي بالاتجاهين بالاطارات احتجاحا على توقيف احد افراد عائلة "لبسة"
lebanon 24
04/06/2021 03:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
اقدم بعض الشبان على قطع طريق سكة الشمال في جبل محسن بطرابلس احتجاجا على التعرض للناخبين السوريين في نهر الكلب. وافيد عن سقوط عدد من الجرحى من ابناء جبل محسن كانوا داخل الباصات في نهر الكلب
lebanon 24
04/06/2021 03:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
​تدابير سير وقطع طريق... ماذا سيجري أمام السفارة الإماراتيّة في الرملة البيضاء؟
lebanon 24
04/06/2021 03:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع طريق كورنيش المزرعة بالمستوعبات إحتجاجا على الظروف المعيشية
lebanon 24
04/06/2021 03:02:44 Lebanon 24 Lebanon 24

تقاطع إيليا

قطع طريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:00 | 2021-06-03
18:42 | 2021-06-03
18:24 | 2021-06-03
18:13 | 2021-06-03
18:07 | 2021-06-03
17:49 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website