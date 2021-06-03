تحت عنوان "استقلالية السلطة القضائية"...قضاة يدعون إلى التجمّع الجمعة في قاعة محكمة التمييز

علم "لبنان ٢٤" أن مجموعة من القضاة دعت إلى التجمّع غداً الجمعة في قاعة محكمة التمييز في قصر عدل بيروت تحت عنوان "استقلالية السلطة القضائية"، وأن جهات حزبية تدعم هذا التوجه وتقف وراءه، على أن تحضر الاجتماع النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بينما الهدف الأساسي من التجمع هو السعي إلى الضغط لتمرير مرسوم تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى الأربعة وفقاً لما أعدته وزيرة العدل ماري كلود نجم، علماً أن هذا التجمع يلقى امتعاض واستياء أصحاب القرار في مجلس القضاء الأعلى.