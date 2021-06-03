ماذا قال وزير الداخلية عن تشكيل الحكومة؟

وتابع قائلاً: "عندما قلت إن الأمن المجتمعي "فلت" كان ذلك بمثابة دق ناقوس خطر"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة متأخرة لأنه يبدو أن كل أحد يريد مصلحته وحصته من قالب الجبنة".وأردف: "أنا مع أن تكون هناك مهلة لتشكيل الحكومة ولكن للأسف الدستور لم يلحظ هذا الموضوع، وأعتقد أن حكومتنا هي التي ستنظم الانتخابات المقبلة وأتمنى أن أكون مخطئاً"، وأنا مع حكومة أخصائيين ومستقلة، وللأسف الشديد كانت حكومتنا كلها من أخصائيين ولكن مع "Allo" و"واتساب".وعمّا إذا كان قد يقبل أن يكون وزيراً للداخلية كحل وسط بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، قال فهمي: "جاهز لأي مهمة ومستعد للعودة إلى الحكومة إذا كنت قادراً على القيام بشيء ما".وعلّق وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي على تحرّكات القاضية غادة عون إلى مقرّ شركة "مكتّف"، قائلاً: "لا يجوز أن تبقي القاضية غادة عون الكمبيوترات المصادرة في منزلها، وأنا أعطيت أوامر لقوى الأمن الداخلي بحماية الممتلكات الخاصة في شركة مكتّف".وأشار إلى أنّ "مدعي عام التمييز لا يعرقل فتح ملفات الفساد، وعندما طُلب مني أخذ إفادتي ذهبت وهناك ملفات فساد قمت بتحويلها من وزارة الداخلية الى القضاء ولم يتم استدعاء أحد حتى اللحظة".وعن تحرّك الحزب السوري القومي الاجتماعي في شارع الحمرا، قال فهمي: "في البداية لم أوافق على إقفال شارع الحمرا، ولكن تواصلت مع الحزب السوري القومي الاجتماعي ووعدوا بعدم ظهور أي ملابس عسكرية وهذا ما التزموا به".وتابع قائلاً: "لم أوافق على نشاط عسكري للقومي في الحمرا، وأرفض الاستفزازات التي حصلت".وعن موضوع "التهريب"، أشار فهمي إلى أنّ "هناك قرار بمنع التهريب وكُلفت بمعالجة الملف السعودي وقرار منع استيراد المنتجات اللبنانية إلى المملكة، وتبيّن أن الموقف السعودي أمني بامتياز، وليس للضغط سياسياً على لبنان".وأضاف: "لا يجوز أن يكون مفتش جمارك يملك سيارة خاصة بـ50 ألف دولار ومنزلا بـ300 ألف دولار".وكشف فهمي عن تحضير دراسة أولية للإنتخابات النيابية المقبلة، لإجرائها في 8 أو 15 أيار 2022، وقال: "بالمبدأ ستحصل الانتخابات على أساس القانون الحالي وإذا تم إقرار قانون جديد فسأطبقه".وأردف قائلاً: "سأحضّر مشروع قانون لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة 3 أشهر كحد أقصى بسبب تزامنها مع الانتخابات النيابية".ولفت فهمي إلى أنّ "القوى الأمنية تعاني، وموعود إيجاباً من قطر لتأمين قطع غيار للآليات لنتمكن من تنفيذ المهمات".ولدى سؤاله عن رئاسة الجمهورية، أجاب: "أثق بالعماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية".وعن الوضع الأمني في لبنان، قال فهمي: "أخشى من تفلت أمني مجتمعي في لبنان"