خرق بحري جديد للعدو الإسرائييلي قبالة رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3/6/2021 الساعة 3.28 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالي 463 مترا ولمدة 7 دقائق، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".