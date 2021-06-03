لبنان

عازار: هذه هي مشكلة الحريري الأساسية

Lebanon 24
03-06-2021 | 16:12
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أكد النائب روجيه عازار في حديث إلى قناة "العالم" أن "مبادرة الرئيس نبيه بري ما زالت قائمة ومهلتها المتبقية بضعة أيام".

واعتبر أن "البيانات الأخيرة لا تدل إلا على نية بعدم التشكيل"، ومؤكدا "إيجابية التيار الوطني الحر وعدم عرقلته لعملية التشكيل"، وشدد على "استحالة التنازل"، وأن "على الحريري احترام دور رئيس الجمهورية".

ولفت عازار إلى أن "المشكلة الأساسية لدى الحريري ربما تكمن في عدم حصوله على الرضى السعودي، وفي عدم قبول السير بالإصلاحات وبالتدقيق الجنائي وهذا أساس".

ونوه بدعوة رئيس الجمهورية الى "حوار جامع"، وعن الاستقالة من البرلمان قال: إن "الفكرة مطروحة ولكنها تحتاج إلى تأن ودراسة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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