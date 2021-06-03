تصعيد سعودي مرتقب تجاه لبنان!

ورد من السفارة اللبنانية في المملكة العربية السعودية كتاب أشار إلى ورود معلومات من عدد من المصدرين والمخلصين الجمركييين تفيد بتوجه السعودية إلى فرض حظر على دخول كل الصادرات اللبنانية إلى المملكة وذلك بعد أن طلب منهم التوقيع على تعهد بعدم استيراد المنتجات والبضائع من لبنان ابتداء من النصف الثاني من حزيران الحالي.