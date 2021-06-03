لبنان

إعطاء الدولار على المنصة مقابل 3900 ليرة

Lebanon 24
03-06-2021 | 17:05
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قررت بعض المصارف إعطاء الدولار على المنصة مقابل 3900 ليرة، قبل إعادة النظر بقرار إداري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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