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لبنان
إعطاء الدولار على المنصة مقابل 3900 ليرة
Lebanon 24
03-06-2021
|
17:05
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قررت بعض المصارف إعطاء الدولار على المنصة مقابل 3900 ليرة، قبل إعادة النظر بقرار إداري، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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