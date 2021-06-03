لبنان

متابعة شخصية

Lebanon 24
03-06-2021 | 17:06
A-
A+
Doc-P-829828-637583621096551929.jpg
Doc-P-829828-637583621096551929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اضطر مرجع إلى متابعة شخصية لبعض الملفات، بعد ان عجزت الجهات المكلفة، عن معالجتها مع بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
مرجع روحي: اهلا بكم في "الجمهورية الشعبية اللبنانية"!
lebanon 24
04/06/2021 05:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مرجع لبناني: سوريا مستعدة لاعادة النازحين ولكننا لم نبادر بجدية
lebanon 24
04/06/2021 05:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس مصرف لبنان المركزي يعود للاجتماع اليوم
lebanon 24
04/06/2021 05:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اهتمام أميركي بلبنان "فاق التوقعات"
lebanon 24
04/06/2021 05:51:18 Lebanon 24 Lebanon 24

مرجع

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:34 | 2021-06-03
21:32 | 2021-06-03
21:29 | 2021-06-03
19:00 | 2021-06-03
18:42 | 2021-06-03
18:24 | 2021-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website