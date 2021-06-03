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لبنان
الفراغ الحكومي مرشّح للاستمرار
Lebanon 24
03-06-2021
|
17:12
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كشفت المعلومات التي توافرت لـ "السياسة" الكويتية أنه "بعد انفجار الخلافات بهذا العنف بين بعبدا وبيت الوسط، فإن الفراغ الحكومي مرشح لأن يطول أشهراً، دون استبعاد استمراره حتى نهاية ولاية العهد، إلا إذا شكل تأليف حكومة انتخابات لا تضم شخصيات سياسية مرشحة، مخرجاً للجميع من المأزق الذي دخلت فيه البلاد، وسط غموض تام يسود الأجواء المتصلة بعملية التأليف بعد تداعي كل محاولات مد الجسور بين الرئيسين عون والحريري".
وأشارت المعلومات لـ "السياسة" إلى أن "العهد لن يوصل الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة، لأنه يخشى أن يكون شغل الرجل الشاغل بعد ترؤسه الحكومة، العمل من أجل تحضير الأجواء أمام انتخاب الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة الأولى، بتنسيق مع الرئيس بري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في حين أن الرئيس عون يسعى جاهداً من أجل انتخاب صهره النائب جبران باسيل رئيساً للجمهورية… وهذا السبب كفيل بقيام العهد بكل هذا التصعيد من أجل إبعاد الحريري عن كرسي الرئاسة الثالثة".
المصدر:
السياسة الكويتية
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