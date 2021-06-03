لبنان

الحريري على موقفه

Lebanon 24
03-06-2021 | 17:22
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أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية "أن الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه: حكومة مستقلين، وبدون ثلث معطل، مع مواصلة الرهان على مبادرة الرئيس بري".
المصدر: الانباء الكويتية
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