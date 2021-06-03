أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الأنباء" الكويتية "أن الرئيس المكلف سعد الحريري على موقفه: حكومة مستقلين، وبدون ثلث معطل، مع مواصلة الرهان على مبادرة الرئيس بري".