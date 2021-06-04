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لبنان
اهتمام أميركي بلبنان "فاق التوقعات"
Lebanon 24
04-06-2021
|
00:26
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كتبت "الأنباء" الكويتية: "بعد وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض سادت توقعات بأن الاهتمام الأميركي بالملف اللبناني سيصبح في أدنى مستوياته وأن لبنان لا يشكل أولوية في حسابات الإدارة الجديدة التي تركز على إيران ومسألة العودة إلى الاتفاق النووي وتهمل كل الملفات والقضايا الأخرى في الشرق الأوسط. لكن ما جرى من وقائع وما رُصد من مؤشرات أولية يخالف هذه التوقعات، ويدل على أن الملف اللبناني مُدرج على أجندة الإدارة الأميركية، وعلى الأقل بنسبة تفوق ما كان عليه الحال أيام الرئيس دونالد ترامب. وهذا ما تأكد من خلال مبادرات وخطوات على المستويين السياسي والعسكري صدرت من الكونغرس والپنتاغون في غضون أسابيع معدودة:
1 ـ تلقّى وزير الخارجية الأميركية رسالة موقعة من 25 نائبا في الكونغرس يحثون فيها الرئيس بايدن على اتخاذ خطوات طارئة للتطرّق الى الأزمة المستمرة في لبنان والحيلولة دون تدهور الوضع أكثر، وأعربوا فيها عن قلقهم الشديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تشهد تفاقما كبيرا وتؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مما يخلق تهديدات حقيقية وواضحة على المنطقة كلها.
2 ـ كشف الجنرال ديوك بيراك أن الجيش الأميركي سيقوم بأكبر تدريبات عسكرية برية وبحرية وجوية مشتركة مع الجيش اللبناني هي الأضخم في تاريخ لبنان في الفترة المقبلة. وجاء ذلك خلال مشاركته في منتدى حواري افتراضي عن لبنان عقده "معهد الشرق الأوسط" في واشنطن أجراه على مدى أيام عدة، وشارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين الأميركيين المدنيين والعسكريين وخبراء ومختصون في الشأن اللبناني.
3 ـ بدأ التحضير في الكابيتول هيل في واشنطن لجلسة مخصصة لعرض الوضع في لبنان.
4 ـ تدور اتصالات بين الإدارة الأميركية ومجموعات لبنانية ناشطة وفاعلة في واشنطن لتحضير زيارة يقوم بها البطريرك بشارة الراعي في النصف الثاني من العام الحالي إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.. هذا اللقاء يذكّر باللقاء الشهير الذي عقده البطريرك الراحل نصرالله صفير مع الرئيس جورج بوش عام 2002، وهذه الزيارة تجري في ظل تبدّل بالنظرة الأميركية إلى لبنان فحواها أنه حان الوقت لتبديل السياسة في كيفية حماية المصالح الأميركية في لبنان والحؤول دون تحوّله إلى دولة فاشلة".
المصدر:
الانباء الكويتية
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