لبنان

البطريرك الراعي سيراقب الوضع حتى تموز

Lebanon 24
03-06-2021 | 18:24
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أكدت مصادر مطلعة على موقف بكركي عبر "اللواء" ان "البطريرك بشارة الراعي بعدما قام بما عليه وأدلى بالمواقف اللازمة ولم يجد أي تجاوب مع مسعاه بل مجرد وعود بلا تنفيذ، فلن يقوم بأي حركة جديدة في الفترة الحالية وسيراقب الوضع من الآن الى حين زيارته الفاتيكان في تموز المقبل".
لكن اوساط البطريركية تحذّر من إطالة فترة المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة لأن اوضاع البلاد باتت في منتهى الخطورة". في حين ذكرت مصادر رسمية ان" البطريرك وعد بالاتصال بالرئيس نبيه بري من اجل حثّه على بذل مزيد من الجهد مع الرئيسين عون والحريري ربما يتوصل الى معالجات معينة".
المصدر: اللواء
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