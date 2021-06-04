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لبنان
الاجتماع المالي عطّل محاولات إحداث توتّرات
Lebanon 24
04-06-2021
|
01:42
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أوضحت مصادر مطلعة على موقف بعبدا إزاء الاجتماع المالي عبر "اللواء" أن "الاجتماع حقّق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لإحداث توتّر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها ليل أول من امس قي عدد من المناطق وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، لاسيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية ورات المصادر أنه من المستغرب ان تقابل مبادرة الرئيس عو ن في الدعوة الى هذا الاجتماع بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام".
وقالت: "لقد كانت البلاد امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي، ومن المؤسف ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عوضا من دعم مبادرته لحل المشكل المستجد".
المصدر:
اللواء
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