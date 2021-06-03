لبنان

كلمة لنصر الله الثلاثاء

Lebanon 24
03-06-2021 | 19:00
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يتحدث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله الثلاثاء المقبل، حول الوضع العام في البلاد، لا سيما إذا ما استمرت حالة المراوحة في تأليف الحكومة.
المصدر: اللواء
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