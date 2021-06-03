لبنان

خوف من الفوضى

Lebanon 24
03-06-2021 | 21:32
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يبدي مرجع سياسي مخاوفه من أزمة قد تتحول إلى فوضى في الشارع على خلفية الأمن الغذائي بعد فقدان السلع والأدوية وغيرها.
المصدر: النهار
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