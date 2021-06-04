لا طاولة حوار

علمت "النهار" من مصادر قريبة من بعبدا ان مؤتمر الحوار الوطني غير مدرج على جدول اعمال الرئاسة الاولى وطرحه لا يتعدّى التهويل به لتخويف الرئيس المكلف تأليف الحكومة بان الامور قد تخرج من صلاحياته