26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
برّي يراهن على "آخر أرنب" وخيارات الحريري "أحلاها مرّ"
Lebanon 24
04-06-2021
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت " نداء الوطن": لان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يدّخر جهداً في سبيل تجنيب سلطته التشريعية أي هزّات ارتدادية للزلزال الحكومي في حال انعكاس التصلب في المواقف الحكومية على نصاب المجلس، إذا ما كرّت سبّحة الاستقالات النيابية للضغط باتجاه إجراء انتخابات نيابية مبكرة، فإنه ما زال يراهن على إنعاش مبادرته الحكومية بالتعاون مع البطريرك الماروني بشارة الراعي، لا سيما وأنّ مصادر مقربة من الثنائي الشيعي أكدت لـ"نداء الوطن" أنّ بري لم يستنفد "كل أرانبه" بعد، ولا يزال يختزن "آخر أرنب" في جعبته بانتظار اللحظة المؤاتية لإطلاقه.
وتوضح المصادر أنّ الاتصالات استُؤنفت خلال الساعات الأخيرة على أكثر من خط: بكركي – عين التينة، عين التينة – بيت الوسط، حارة حريك – قصر بعبدا، "وتركزت في مجملها على ضرورة تهدئة الأجواء وعدم التفريط بالفرصة الأخيرة التي تمثلها مبادرة بري في سبيل الخروج بصيغة مقبولة من الجميع لتشكيل الحكومة"، وكشفت في هذا الإطار أنّ رئيس المجلس لديه تصور معيّن لكيفية تسمية الوزيرين المسيحيين "إذا كانت هذه فعلاً هي العقدة التي تحول دون التأليف، كما يمتلك طرحاً لإعادة توزيع بعض الحقائب إذا اقتضى الأمر بشكل يُرضي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على حد سواء"، لافتةً الانتباه في المقابل إلى أنّه "في حال استمر الوضع على ما هو عليه من إجهاض لكل الطروحات والأفكار، عندها سيكتشف الجميع أنّ "وراء الأكمة ما وراءها" وأنّ هناك نوايا تعطيلية مبيّتة عن سابق إصرار وترصّد".
أما على ضفة خيارات الرئيس المكلف، فترى مصادر سياسية واسعة الاطلاع أنّ "أحلاها مرّ" وعلى الأرجح ستنتهي "عاجلاً أم آجلاً" إلى خيار الاعتذار والتنحي "ولو بعد حين"، مشيرةً إلى أنّ "الحريري أصبح أمام معادلة واضحة، فإما يرضخ للابتزاز العوني ويرضى بترؤس حكومة يحكمها جبران باسيل لينال توقيع رئيس الجمهورية على تشكيلتها، أو ينفض يده كلياً من عملية التكليف والتأليف ويترك للعهد أن يحصد ما جناه على نفسه".
وأوضحت المصادر أنّ ما نقله نواب "المستقبل" إثر الاجتماع الأخير للكتلة برئاسة الحريري "يؤكد بوضوح أنه لا ينوي التراجع والمهادنة والتنازل عن صلاحياته الدستورية في التأليف، خصوصاً وأنّ القبول بما يطرحه باسيل لجهة رفض تسمية رئيس الحكومة وزيراً مسيحياً، سيعني استحصال عون و"التيار الوطني" على "الثلث المعطل" مواربةً من خلال حصة مؤلفة أقله من "8 وزراء + 1"، يتم اختياره بالتوافق مع عون، ما سيؤدي حُكماً إلى ضرب صيغة الـ888 التي ترتكز عليها مبادرة بري".
وعليه، تعتبر المصادر أنّ "الحريري بات مدركاً استحالة التأليف في ظل استمرار الشروط العونية، لكنه يفضّل منح مبادرة رئيس المجلس النيابي المساحة المطلوبة لبلورة نتائجها النهائية، وعندما يتوصل بري إلى قناعة بأنّ مبادرته فشلت يمكن القول عندها بأنّ العد العكسي للاعتذار انطلق، واتخاذ هكذا قرار سيكون مسألة وقت ليس أكثر بانتظار إجراء مشاورات أخيرة بين الحريري ورؤساء الحكومات السابقين الذين لا يزالون يعارضون خيار التنحي بشدة
تابع
الأكثر قراءة
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
Lebanon 24
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
03/06/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
08:00 | 2021-06-03
03/06/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
11:00 | 2021-06-03
03/06/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:11 | 2021-06-04
دياب في رسالة إلى غوتيريش: لاستكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة
05:05 | 2021-06-04
العثور على جثة سيدة في بساتين المعلقة في زحلة
05:00 | 2021-06-04
معضلة تمويل "الكابيتال كونترول" مستمرة
04:53 | 2021-06-04
طقس نهاية الاسبوع ربيعي معتدل مع ارتفاع بسيط في الحرارة
04:43 | 2021-06-04
قطع طريق تمنين التحتا.. لهذا السبب
04:34 | 2021-06-04
Impact فرصة لبنان لمكافحة الفساد بالتحوّل الرقمي
فيديو
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
05:00 | 2021-06-04
04/06/2021 12:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
04/06/2021 12:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
04/06/2021 12:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact