هذا ما تريده بعبدا؟

اكدت مصادر بعبدا انها تريد من الحريري الالتزام باصول الشراكة الوطنية، والرئيس عون لا يزال يتعامل معه كرئيس مكلف، وهو وينتظره لتقديم تشكيلة جديدة لمناقشتها، واي نقاش مفترض سيكون على التشكيلة كاملة وليس على وزراء محددين، بالاشارة الى الوزراء المسيحيين، لان الرئيس شريك بتاليف الحكومة كاملة. (الديار)