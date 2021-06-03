كتب الوزير السابق غازي العريضي في" الانباء": ما سمعناه منذ أيام من مصطلحات "فشرتم" "وطويلة على رقابكم" "أنتم ومن يشد على مشدكم" "لا تنالون من كذا وكذا" ومصطلحات "الأحذية" "والصرامي" وال "تحت الزنار" و"لا تطالون قدم هذا أو ذاك" و"السوقية" و"الوقحة" و"السطو" "على الصلاحيات" و"الفجور" و"محاولات الاستيلاء على الدستور" و"تحريف الأمور" و"المستنقعات" و"الوحول"، إضافة الى "فوضى القضاء" بل "قضاء الفوضى" للأسف وووو... .كل هذه البطولات والعنتريات وهمية لا قيمة لها ولا تنفع بعد الخطايا التي ارتكبت في الخيارات والقرارات والسياسات والشراكات والشركات يوم كانت ثنائية متماسكة بين المتصارعين اليوم والمتطاولين على الكلمة وحرمتها وعلى السياسة وحرفتها. وهذه هي النماذج والنتائج أمامنا. وعندما وقعت العدائية بينهم نقف أمام أبواب موصدة وآفاقاً مسدودة. ولا مخارج. فأين أولوية لبنان؟؟ وأين قوة لبنان؟؟ وأين قوة الجمهورية؟؟ وأين نبل وعمق رسالة الكبار في مدارسنا السياسية؟؟خطاب الشتيمة، شتيمة الخطاب. والقوة الحقيقية في الموقع هي قوة الموقف. قوة التواضع والتهذيب والأدب. أما الاندفاع بالخطاب الى التهور ونشر الغسيل الوسخ بما يزيد التلوث والوساخة –مع الاعتذار– فهو الغرق الحقيقي في المستنقعات ووحولها ولا يعطي امتيازاً لأي من اصحاب الشأن المعنيين سوى الشهادة بالتسبب بالمزيد من الكوارث ليغرق لبنان أكثر.ألا أوقفوا انتهاك حرمة الكلمة واحترموا عقول وكرامات الناس!