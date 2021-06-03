4 خيارات امام عون بعد فشل مساعي بري

كتبت بولا مراد في" الديار": ويمكن الحديث عن ٤ خيارات امام الرئيس عون للتعامل مع المرحلة:

-الخيار الاول يقول بملاقاة محاولة اغاثة مبادرة بري، وهو امر اصلا بات صعبا ومستبعدا، وبالتالي التوصل الى معجزة تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، ما يؤدي الى ما يشبه المساكنة الاضطرارية بين الرجلين حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة. هذا الخيار كفيل بحفظ ماء وجه الجميع، ايا كانت التنازلات التي سيقدمها هذا او ذاك لانجاز عملية التأليف، لان الخيارات الاخرى ستكون اشبه بمجازفات كبيرة يعلم الكل كيف تبدأ لكنهم لن يعرفوا كيف تنتهي.- الخيار الثاني والذي يبدو رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أبرز المتحمسين له، الا وهو دعوة عون لطاولة حوار في بعبدا تخرج بحل للازمة الحكومية وتضع اسس وقف الانهيار الحاصل.وتستبعد مصادر معنية بالحراك الحاصل اللجوء الى هذا الخيار، وخاصة ان الحريري سارع وعبر البيان الناري لـ «كتلة المستقبل» الى قطع الطريق عليه حين اعتبر اي دعوة من هذا النوع كاصدار مذكرة جلب للقوى السياسية الى بعبدا. اضف ان اي خطوة مماثلة لن تختلف نتائجها عن الحوارات الجانبية المتواصلة منذ اشهر...- الخيار الثالث امام عون، السير بمرشح غير الحريري، وهو امر يتطلب اولا واخيرا وصول بري وحزب الله الى قناعة بأن الحريري لن يشكل والمطلوب حكومة تجعل الارتطام المتوقع جراء الانهيار المتواصل «سلسا». وبحسب المعلومات يبذل الرئيس عون وباسيل جهودا مضنية منذ اشهر لاقناع حزب الله باقناع بري بالتخلي عن الحريري، لكنهما لم ينجحا بمساعيهما هذه حتى الساعة، لكنهما يعولان على فشل مبادرة بري الاخيرة كي تشكل دافعا لـ «الثنائي الشيعي» باتخاذ القرار الصعب بدفع الحريري للاعتذار والسير بالنائب فيصل كرامي الذي يفضله عون على سواه من المرشحين لخلافة الحريري، اذ يعتقد ان التحولات الحاصلة في المنطقة قد تجعل كرامي ورقة رابحة في حال استخدمت في هذه المرحلة.- الخيار الرابع الذي يتعاطى معه عون وباسيل على انه «الخرطوشة الاخيرة»، قلب الطاولة من خلال تقديم نواب «لبنان القوي» استقالاتهم من المجلس النيابي فينضم اليهم نواب «القوات اللبنانية» ما يفقد البرلمان الغطاء الميثاقي المسيحي مع انسحاب اكبر كتلتين مسيحيتين منه، علما ان «كتلة الكتائب» كانت قد انسحبت بوقت سابق...