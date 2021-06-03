بعبدا لبري: لا تخذلنا

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": المعلومات المستقاة من دوائر قريبة الى القصر الجمهوري تفيد بأنّ عون لا يزال ينتظر نتائج مسعى الرئيس نبيه بري، وهو يأمل في أن لا يخذله رئيس المجلس وان يتخذ في نهاية المطاف الموقف المناسب حيال الحريري في حال أصَرّ على عرقلة الحل، تماماً كما فعل البطريرك الماروني.وفي رأي تلك الشخصية انّ معركة الحريري ضد عون هي بدل عن ضائع، والغاية المستترة منها شَد عصبه داخل طائفته، وتغطية أزمته الحقيقية خارج لبنان، متسائلة عما اذا كان يجوز أن يدفع الشعب ثمن هذا النوع من الحسابات.ويؤكد المطلعون انه وبمعزل عن طبيعة السيناريو الذي سيُعتمد لكسر دواّمة المراوحة في حال إخفاق مبادرة بري، فإنّ الأمر الثابت هو ان عون لن يتحمل البقاء من دون حكومة حتى إشعار آخر، خصوصاً ان الوقائع المتجمّعة لديه تُفيد بتعذّر الصمود حتى نهاية الصيف أمام مخاطر الانهيار الشامل ما لم تنطلق المعالجات المطلوبة للأزمة، الأمر الذي يستدعي التعجيل في تشكيل حكومة إنقاذ