غادة عون تغرًد وتبرّر

في تغريدتها اليومية قالت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون اليوم عبر حسابها على "تويتر": "لكل من سأل لماذا وضعت الأجهزة المضبوطة من شركة مكتف في منزلي، أقترح عليهم زيارة مستودع قصر العدل في بعبدا ليشاهدوا العجائب، الرطوبة وتسرب المياة المبتذلة والحشرات. للأسف، أنا لست FBI وليس لدي مكاتب تحت تصرفي. نحن نعمل كقضاة بالحد الأدنى المتوافر".