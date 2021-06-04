حارس قضائي لتلفزيون لبنان

اقتربت عملية تعيين حارس قضائي لتسيير شؤون تلفزيون لبنان بعد فشل المحاولات المتكررة لتعيين مجلس ادارة جديد.

وتردد ان شخصية مقربة من العهد ستتولى هذا المنصب.