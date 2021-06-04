26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
حارس قضائي لتلفزيون لبنان
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-06-2021
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقتربت عملية تعيين حارس قضائي لتسيير شؤون تلفزيون لبنان بعد فشل المحاولات المتكررة لتعيين مجلس ادارة جديد.
وتردد ان شخصية مقربة من العهد ستتولى هذا المنصب.
مواضيع ذات صلة
ملحم رياشي لـ "لبنان 24": الخلاف السياسي أطاح بتعيينات تلفزيون لبنان والشراكة مع القطاع الخاص هي الحل
Lebanon 24
ملحم رياشي لـ "لبنان 24": الخلاف السياسي أطاح بتعيينات تلفزيون لبنان والشراكة مع القطاع الخاص هي الحل
04/06/2021 12:15:08
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الصمد في عيد تلفزيون لبنان الـ62: سنكمل المسيرة رغم العراقيل
Lebanon 24
عبد الصمد في عيد تلفزيون لبنان الـ62: سنكمل المسيرة رغم العراقيل
04/06/2021 12:15:08
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الاعلام عزت ادارة تلفزيون لبنان بفاتشيه سروريان
Lebanon 24
وزيرة الاعلام عزت ادارة تلفزيون لبنان بفاتشيه سروريان
04/06/2021 12:15:08
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تلفزيون لبنان يودّع رئيس قسم الغرافيكس (صور)
Lebanon 24
تلفزيون لبنان يودّع رئيس قسم الغرافيكس (صور)
04/06/2021 12:15:08
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رادار لبنان24
تلفزيون لبنان
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
Lebanon 24
مريام فارس تكشف كيف مات ابنها: "حطمني"! (فيديو)
09:40 | 2021-06-03
03/06/2021 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
Lebanon 24
سيناريو يطرح نفسه.. هل سيزيد دولار المصارف عن الـ3900 ليرة؟
08:00 | 2021-06-03
03/06/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن قضية "طفل العسل".. هذا ما كشفته والدته
11:00 | 2021-06-03
03/06/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
ليس لأصحاب القلوب الضعيفة...وفاة شخصين إثر سقوط سيارة في بركة مياه في الجنوب (فيديو)
12:21 | 2021-06-03
03/06/2021 12:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
Lebanon 24
كانا يمارسان السباحة في صيدا...ولكن هذا ما حصل معهما
12:59 | 2021-06-03
03/06/2021 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:11 | 2021-06-04
رئيس مجلس القضاء الأعلى : كلام وزير الداخلية غير صحيح وغير مسؤول
05:11 | 2021-06-04
دياب في رسالة إلى غوتيريش: لاستكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة
05:05 | 2021-06-04
العثور على جثة سيدة في بساتين المعلقة في زحلة
05:00 | 2021-06-04
معضلة تمويل "الكابيتال كونترول" مستمرة
04:53 | 2021-06-04
طقس نهاية الاسبوع ربيعي معتدل مع ارتفاع بسيط في الحرارة
04:43 | 2021-06-04
قطع طريق تمنين التحتا.. لهذا السبب
فيديو
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
Lebanon 24
فيديو نادر.. قارئ كف يتنبأ بمصير سمير غانم وابنتيه قبل 40 عاما
05:00 | 2021-06-04
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
Lebanon 24
أثناء توثيقها لمشاهد خروج الحمم.. طائرة تسقط داخل فوهة بركان! (فيديو)
09:50 | 2021-06-02
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
Lebanon 24
"بصق وإهانات".. مسافرة تعتدي على ركاب طائرة بسبب كمامة (فيديو)
08:00 | 2021-06-02
04/06/2021 12:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact