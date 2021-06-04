لبنان

حارس قضائي لتلفزيون لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-06-2021 | 02:15
A-
A+
Doc-P-829913-637583935629771729.jpg
Doc-P-829913-637583935629771729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتربت عملية تعيين حارس قضائي لتسيير شؤون تلفزيون لبنان بعد فشل المحاولات المتكررة لتعيين مجلس ادارة جديد.
 
وتردد ان شخصية مقربة من العهد ستتولى هذا المنصب.
مواضيع ذات صلة
ملحم رياشي لـ "لبنان 24": الخلاف السياسي أطاح بتعيينات تلفزيون لبنان والشراكة مع القطاع الخاص هي الحل
lebanon 24
04/06/2021 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الصمد في عيد تلفزيون لبنان الـ62: سنكمل المسيرة رغم العراقيل
lebanon 24
04/06/2021 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الاعلام عزت ادارة تلفزيون لبنان بفاتشيه سروريان
lebanon 24
04/06/2021 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تلفزيون لبنان يودّع رئيس قسم الغرافيكس (صور)
lebanon 24
04/06/2021 12:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

تلفزيون لبنان

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:11 | 2021-06-04
05:11 | 2021-06-04
05:05 | 2021-06-04
05:00 | 2021-06-04
04:53 | 2021-06-04
04:43 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website