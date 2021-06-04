لبنان

بري يسبق نصرالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2021 | 02:45
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قال مصدر "ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعلن قريبا وقف مبادرته لحل الازمة الحكومية قبل اطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الثلاثاء".
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