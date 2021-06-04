معاناة المراكز الأمنية

يعاني بعض المراكز الأمنية من نقص حاد في المستلزمات المكتبية، لا سيما الاوراق والاقلام ومستلزمات الطباعة، مما دفع المعنيين لرفع الصوت عاليا، لان هذا النقص يؤثر على عمل الاجهزة بشكل سلبي.