لبنان

معاناة المراكز الأمنية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2021 | 03:15
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يعاني بعض المراكز الأمنية من نقص حاد في المستلزمات المكتبية، لا سيما الاوراق والاقلام ومستلزمات الطباعة، مما دفع المعنيين لرفع  الصوت عاليا، لان هذا النقص يؤثر على عمل الاجهزة  بشكل سلبي.
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