لبنان

اعتصام للجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية الإثنين المقبل

Lebanon 24
04-06-2021 | 02:11
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اعلنت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية في بيان  انه "بعد ثمانية أشهر على صدور قانون الدولار الطلابي 193  عن الهيئة العامة لمجلس النواب بصيغة ملتبسة  أضاعت الغاية من اعداد هذا القانون، بالتزامن مع انعقاد لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لإقرار المراحل النهائية لصياغة قانون الكابيتال كونترول المدرج على جدول أعمالها والذي تناول بأحد بنوده قضية التحويلات المصرفية للطلاب اللبنانيين في الخارج بصيغة غير واضحة وحمالة أوجه، لتهريب ما تبقى من اموال في المصارف لصالح النافذين في السلطة الفاسدة،  لم يتم التطرق الى حل مشكلة الطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالعملة الوطنية أو حسابات توطين وكذلك أولياء الأمور الذين لا يمتلكون أيضًا حسابات في المصارف،  ما ينم عن استخفاف وازدراء السلطة التشريعية والسياسية بآلاف الطلاب الذين تم الدوس على مستقبلهم ورميهم في شوارع بلاد الغربة لعدم قدرة اهاليهم على تحويل اقساطهم ومصاريف تعليمهم بعدما تبين أن مئات ملايين الدولارات قد تم تحويلها بإعتراف جمعية المصارف بإسم قانون الدولار الطلابي،  وما هو إلا الاستمرار بظلم هؤلاء  الطلاب والمزيد من التسويف والمماطلة من قبل السلطة المالية الفاسدة وشركائها.
 
وتأكيدا منها على التمسك بحق ابنائها الطلاب في الخارج دعت لجنة الاهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية  الى الاعتصام امام مجلس النواب بالساعة العاشرة والنصف من نهار الإثنين في 7 حزيران 2021. 
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