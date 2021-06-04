لبنان

نقيب الأطباء: وضع القطاع الاستشفائي والطبي صعب جداً

Lebanon 24
04-06-2021 | 02:30
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طالب نقيب الأطباء شرف أبو شرف بإعطاء الادوية المزمنة مباشرة للمريض عبر وصفة طبية ما يضع حداً للتهريب لأنه يشكل سبباً رئيسياً لفقدان الأدوية.
 
وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، أشار الى أن وضع القطاع الاستشفائي والطبي صعب جداً بحيث لا يجري الأطباء إلا العمليات الضرورية والطارئة بسبب تعذّر إجراء الفحوصات اللازمة كما يتسبب التأخر بفتح الاعتمادات للاستيراد بفقدان الكثير من المستلزمات بالإضافة الى تأخر الجهات الضامنة بدفع المستحقات.
 
وحذر من عدم المعالجة السريعة التي قد تؤدي الى موجة هجرة كبيرة للأطباء. ولفت الى أنه في حال توفر الدولار لدى المريض فبإمكانه إجراء أي عملية أو فحوصات مخبرية عبر ارسالها الى الخارج. وأكد أبو شرف أن هناك اجتماعات كثيرة تعقد مع الأطراف المعنية من دون نتائج على مستوى الأزمة.
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