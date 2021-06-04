لبنان

زياد بارود عن اجتماع بعبدا "مونتسكيو كان عم يبرم بقبرو"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-06-2021 | 10:00
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لوحظ أنّ الوزير السابق زياد بارود مرّر العديد من "اللطشات" لـ"التيار الوطني الحر" خلال إطلالته التلفزيونية يوم أمس مع الزميل مارسيل غانم عبر برنامج "صار الوقت" على الـ"MTV" وذلك على الرغم من أنّه كان مرشحاً على لائحة "التيار" في الانتخابات النيابية عام 2018 والتي خسرها بارود في دائرة كسروان – جبيل. 
وفي معرض تعليقه على "اجتماع بعبدا المالي – القضائي" امس قال بارود إنّ القاضي والفيلسوف  الفرنسي مونتسكيو "كان عم يبرم بقبرو اليوم".
وبالحديث عن الانتخابات النيابية، قال الزميل  غانم لبارود إنّه لم ينتخبه في الانتخابات الماضية يوم كان مرشحاً مع "التيار"، فردّ بارود بما معناه "حسناً فعلت".

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