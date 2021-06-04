لبنان

وزير الأشغال في كتاب إلى إدارة مرفأ بيروت: لاعتبار تعيينات المدير العام بحكم الملغاة

Lebanon 24
04-06-2021 | 03:12
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الاشغال العامة والنقل البيان الآتي: "لما كان المدير العام لادارة مرفأ بيروت، في اليوم الاخير قبل انتهاء ولايته، قد قام بإصدار سلسلة تعيينات في مراكز من فئات مختلفة، وحيث أن هذه التعيينات جاءت مخالفة لمضمون المذكرة الادارية رقم 416/ف/2015 لجهة أخذ الموافقة المسبقة من وزير الاشغال قبل إصدار أي تعيينات أو ترفيعات أو توظيفات وفقا للاصول المرعية الاجراء، لذلك وجه وزير الاشغال العامة والنقل كتابا إلى إدارة المرفأ لاعتبار تلك التعيينات بحكم الملغاة للاسباب الموجبة المذكورة اعلاه".
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