قيادي عوني غائب عن الساحة

لوحظ غياب أحد قياديي "التيار الوطني الحر" الطامحين لمقعد نيابي عن الشمال في الاستحقاق المقبل عن الساحة بعدما كان في مرحلة ماضية حديث الشماليين عموماً والطرابلسيين على وجه الخصوص.

وعلم ان سبب هذا الغياب يعود الى خلاف مالي بين هذا القيادي ومجموعة من الناشطين في طرابلس على قضايا عدة تتعلق بالمحسوبيات وبتوزيع أرباح بيع مادة المازوت.الجدير بالذكر أن القيادي المذكور حاول التقرّب في فترة سابقة من بعض ناشطي مدينة طرابلس ومن بينها مجموعة الخلاف بهدف تأسيس حالة شعبية تمكّنه من خوض الانتخابات، غير أنه من الواضح أن كل مساعيه باءت بالفشل بعد الخلاف الاخير التي حصل.