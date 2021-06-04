لبنان

ارسلان: دعوة الراعي إلى حكومة أقطاب موقف مسؤول

Lebanon 24
04-06-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-829938-637583996763076902.jpg
Doc-P-829938-637583996763076902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "دعوة صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي إلى حكومة أقطاب وملاقاتنا بهذا المطلب الذي كررنا الدعوة إليه في مناسبات عدة، هو موقف مسؤول من شخصية مسؤولة همها الوطن وبقاؤه. نكرر أن أزمتنا أزمة نظام وليست أزمة حقيبة أو وزير ووزيرين. وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت وإسراع في الانهيار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:11 | 2021-06-04
05:11 | 2021-06-04
05:05 | 2021-06-04
05:00 | 2021-06-04
04:53 | 2021-06-04
04:43 | 2021-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website