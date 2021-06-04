ارسلان: دعوة الراعي إلى حكومة أقطاب موقف مسؤول

غرد رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر": "دعوة صاحب الغبطة البطريرك بشارة الراعي إلى حكومة أقطاب وملاقاتنا بهذا المطلب الذي كررنا الدعوة إليه في مناسبات عدة، هو موقف مسؤول من شخصية مسؤولة همها الوطن وبقاؤه. نكرر أن أزمتنا أزمة نظام وليست أزمة حقيبة أو وزير ووزيرين. وكل ما عدا ذلك مضيعة للوقت وإسراع في الانهيار".