هذا ما سيحصل بعد قليل داخل قصر عدل بيروت

تداعت مجموعة كبيرة من القضاة الى حضور جمعية عمومية طارئة في قصر العدل في بيروت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، وذلك للبحث بما آلت اليه الأوضاع القضائية على جميع الصعد، على أن تصدر توصيات في ختام الجمعية.